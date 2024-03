Mishandlingen er grusom, systematisk og utbredt, konkluderer FNs granskningskommisjon for Ukraina.

Ukrainske krigsfanger blir jevnlig slått og torturert med elektriske støt, noen ganger i kjønnsorganene, heter det i rapporten.

Russiske myndigheter har foreløpig ikke kommentert rapporten, men FN har i flere tidligere rapporter konkludert med at Russland har torturert krigsfanger og begått krigsforbrytelser.

Rapporten beskriver blant annet hvordan en mann fikk halebeinet og kragebeinet brukket og tennene knust i fangenskap. Mannen har også fortalt FN-ekspertene at han ble slått så kraftig at han blødde fra anus. I desperasjon forsøkte han å begå selvmord. Siden han ble løslatt har han måtte gjennomgå 36 operasjoner.

– Nådeløs og brutal behandling

Ukrainske soldater blir holdt i fangenskap på russisk og ukrainsk territorium imellom 9 og 15 måneder, ifølge FN.

– Ofrenes fortellinger avslører nådeløs og brutal behandling som påfører alvorlig smerte og lidelse gjennom nesten hele varigheten av deres internering, der menneskeverd blir åpenbart ignorert, noe som fører til langvarige fysiske og psykiske traumer, heter det i rapporten.

Kommisjonen sier tortur fra russiske soldater og fengselsbetjenter tilsvarer en krigsforbrytelse.

– Bevisene viser at russiske myndigheter har begått brudd på internasjonale menneskerettigheter og internasjonal humanitær lov og tilsvarende krigsforbrytelser, sier kommisjonens leder Erik Mose.

– Ytterligere undersøkelser er nødvendig for å avgjøre om noen av de identifiserte situasjonene kan utgjøre forbrytelser mot menneskeheten, legger han til.

Rammer også sivile

Rapporten beskriver også torturhendelser med seksuell dimensjon og trusler om voldtekt mot mannlige krigsfanger.

FN-rapporten beskriver også tortur og seksuell vold mot ukrainske sivile. I ett tilfelle ble en 42 år gammel gravid kvinne og sønnens 17 år gamle kjæreste voldtatt av to russiske soldater.

Etterforskerne fram FN fant også ytterligere bevis på at ukrainske barn har blitt ulovlig deportert til områder under russisk kontroll.

Kommisjonen slår også fast at pågående angrep mot sivile bygninger og drap på sivile mennesker i Ukraina av det russiske militæret er et brudd på internasjonal humanitær lov.

Plyndring av kunst

For første gang slår også FN fast at Russlands plyndring av ukrainske kulturgjenstander og arkivdokumenter, spesielt fra byen Kherson, utgjør en krigsforbrytelse.

Anslag tilsier at over 10.000 gjenstander fra et museum i Kherson og 70 prosent av dokumentene fra hovedbygningen til Statsarkivet ble ulovlig fraktet til den okkuperte Krim-halvøya.

Den seneste FN-rapporten er utarbeidet av FN-eksperter etter intervjuer med over 800 mennesker under 16 separate besøk til Ukraina.