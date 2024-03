– Om lag 20 norske borgere har registrert seg i Russland gjennom UD, sier pressekontakt Mathias Rongved til NTB.

Han understreker at det er frivillig for norske borgere å registrere seg når de er utenlands, og at det faktiske tallet derfor kan være høyere.

– Vi har så langt ingen grunn til å tro at norske borgere er rammet av angrepet, legger han til.

UD sa fredag kveld rundt klokken 20 at de arbeidet med å skaffe en oversikt over situasjonen, men at de på det tidspunktet ikke hadde mottatt informasjon om at nordmenn var berørt.