Innenriksminister Ali Yerlikaya skriver på X at politiet aksjonerte i 30 provinser. De pågrepne anklages for å være IS-medlemmer, å ha deltatt i væpnede kamper sammen med gruppa, og for å ha bidratt til finansiering av den.

IS kontrollerte en tredel av Irak og Syria da de var på sitt største i 2014. Selv om de siden har mistet alt territoriet og det meste av makten de hadde, påtar gruppen seg fortsatt ansvaret for flere terrorangrep.

Gruppa har utført flere angrep i Tyrkia. Blant annet har den tatt på seg ansvaret for et nattklubbangrep i Istanbul 1. januar 2017, der 39 mennesker ble drept, og for et angrep mot en katolsk kirke i samme by i januar. Der ble én person drept.