Resolusjonen krever våpenhvile og utveksling av fanger. USA avsto fra å stemme mens de øvrige 14 medlemmer av Sikkerhetsrådet stemte for.

– Vi har ikke vært vitne til noen endringer når det gjelder forhandlingene. De fortsetter på samme måte som før voteringen i FN, sa en talsmann for utenriksdepartementet i Qatar tirsdag.

Talsmannen sa at ingen av partene har vist tegn til å ville trekke seg.

En kilde fortalte Reuters at den israelske delegasjonen under ledelse av sjefen for etterretningstjenesten Mossad fortsatt deltar i forhandlingene, men at et mindre team har returnert til Israel for konsultasjoner om den nye situasjonen som er oppstått.

Et av kravene fra Hamas er løslatelse av flere hundre politiske fanger fra israelske fengsler som motytelse for at rundt 40 israelere blir satt fri. Statsminister Benjamin Netanyahus kontor sa tirsdag at Hamas stiller «illusoriske krav» som viser at de ikke er interessert i en avtale.

Israel mener at Hamas vil lese resolusjonen som en form for støtteerklæring og at organisasjonen ikke viser tegn til å justere sine krav.

Forhandlingene i Doha har pågått i flere uker med representanter for Qatar og Egypt som tilretteleggere.