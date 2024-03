Tre proukrainske militsgrupper, som hevder å bestå av russiske soldater, sier de gjennomfører aksjoner i Kursk og Belgorod og oppfordrer myndighetene der til å evakuere sivilbefolkningen.

– Kursk- og Belgorod-regionene er nå et område med aktive kamphandlinger. Dette er hva vi kan bekrefte, sa talsperson Andrij Jusov for den ukrainske etterretningstjenesten HUR på statlig TV.

Han sa videre at det er snakk om «russiske statsborgere som, i mangel av andre muligheter, forsvarer sine borgerrettigheter med våpen mot Putin-regimet».

Belgorod-guvernør Vjatsjeslav Gladkov sa tidligere at to personer ble drept og minst 20 såret i ukrainske angrep på den russiske siden av grensa. Russlands forsvarsdepartement hevdet å ha avverget et angrep fra det ukrainske forsvaret.

Det er gruppene Russlands frihetslegion (LSR), Russisk frivillighetskorps (RVC) og Siberisk bataljon som har gått til angrep.

LSR og RVC er gruppene som i mai og juni i fjor krysset grensa til Belgorod og hevdet å ha tatt midlertidig kontroll over flere bosetninger. Ukrainske myndigheter avviser at de har noen bånd til gruppene.