Sánchez' reiseplan inkluderer møter med statsministrene i Norge, Irland, Portugal, Slovenia og Belgia, og fokus for møtene blir EUs stilling til krigen i Gaza.

– Vi ønsker å stanse den humanitære katastrofen i Gaza og bidra til å få i gang igjen en politisk fredsprosess som leder fram til en tostatsløsning så snart som mulig, sa Sánchez' talsperson Pilar Alegría tirsdag.

Sánchez har tidligere sagt at han forventer at Spania anerkjenner Palestina til sommeren, og at det deretter oppstår en «kritisk masse» i EU i retning av anerkjennelse. Også Slovenia, Irland og Malta kunngjorde i forrige måned at de sammen skal arbeide for en anerkjennelse.

Sánchez starter reisen 12. april i Oslo og Dublin der han møter statsminister Jonas Gahr Støre og den nye irske statsminister Simon Harris.

139 av FNs 193 land har hittil anerkjent Palestina, inkludert Sverige og flere land i Øst-Europa.