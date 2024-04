Bakgrunnen for uttalelsen er at Spania og Irland har bedt EU-kommisjonen vurdere om Israel har brutt den humanitære folkeretten.

Hvis konklusjonen er at dette har skjedd, bør EU vurdere om det strategiske forholdet til Israel skal videreføres, sier Sanchez i et intervju med den arabiske TV-kanalen Al Jazeera.

I intervjuet gjentar han sin oppfordring om en permanent våpenhvile på Gazastripen. Han gjentar også at Palestina bør anerkjennes som en uavhengig stat med fullt medlemskap i FN.

Tidligere har regjeringen i Israel sagt at anerkjennelse av Palestina vil være en «premie for terrorisme». Statsminister Benjamin Netanyahu har ofte kritisert Al Jazeera og varslet nylig at TV-kanalens sendinger i Israel skal stanses.