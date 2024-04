Deler av innholdet i samtalen er gjengitt i en uttalelse fra Det hvite hus. Her står det at USAs politikk «med hensyn til Gaza» vil avhenge av USAs vurdering av Israels umiddelbare tiltak.

Biden krevde at Israel må ta en rekke «spesifikke, konkrete og målbare grep» for å unngå humanitære lidelser og sørge for sikkerheten til hjelpearbeidere.

Nyhetsbyrået Reuters kaller Bidens budskap en skarp kursendring og USAs sterkeste offentlige kritikk av Israel så langt.

Samtalen mellom Biden og Netanyahu fant sted noen dager etter at sju hjelpearbeidere ble drept i et israelsk angrep på Gazastripen. En av dem hadde amerikansk statsborgerskap.