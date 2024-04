Storflommen i deler av Russland og Kasakhstan skyldes rask snøsmelting og høye temperaturer. En rekke store elver har gått over sine bredder.

– Det skjedde veldig fort i løpet av natten, forteller Taisija (71) i regionhovedstaden Orenburg, som har 550.000 innbyggere.

En del av innbyggerne her rakk bare å ta med seg barna, kjæledyr og noen få eiendeler da flomvannet kom. Byen ligger rett ved Uralelva, og vannstanden der var torsdag 130 centimeter høyere enn «kritisk nivå».

Hundrevis av boliger er oversvømt, og tidligere i uka ble det opplyst at minst 7700 mennesker var evakuert.

Padler gjennom gatene

Redningsmannskaper padler i gummibåter gjennom Orenburgs gater for å hente ut innbyggere. Lokale myndigheter mener flomtoppen i byen vil bli nådd torsdag.

I regionen Kurgan, mange hundre kilometer lenger mot nordøst, er 6000 mennesker evakuert, ifølge nyhetsbyrået Ria.

Samtidig er rundt 100.000 mennesker evakuert i nabolandet Kasakhstan. Og fortsatt stiger vannstanden i flere elver. I elvene Tobol og Isjim vil vannet stige helt fram til 23. april, ifølge Russlands meteorologiske institutt.

President Vladimir Putin har fortsatt ingen planer om å besøke de rammede områdene, ifølge Kreml. Torsdag skal han ha en videokonferanse med guvernørene i regionene som er berørt, opplyser talsmann Dmitrij Peskov.

Han sier også at Putin bruker store deler av sin arbeidsdag på flomsituasjonen.

– Overgår alle tidligere målinger

Situasjonen har gradvis forverret seg, og i den russiske byen Orsk brast en demning forrige uke.

Så langt er dette den verst rammede byen i Russland. Orsk har omtrent 230.000 innbyggere, og flere tusen mennesker skal være evakuert her. Samtidig tyder bilder fra stedet på at nesten hele Orsk er oversvømt.

– Årets flom overgår alle målinger i hele rekken med historiske observasjoner, opplyser myndighetene i Orenburg på meldingstjenesten Telegram.

Maria Shahgedanova, professor og klimaforsker ved University of Reading i Storbritannia, sier klimaendringene fører til mer snø i deler av områdene som de store elvene renner gjennom.

Det antas at dette vil forverre vårflommen når snøen smelter.

Stort temperaturhopp

I tillegg peker Shahgedanova på at temperaturen økte veldig rask i overgangen fra vinter til vår i år.

– I løpet av noen dager gikk temperaturene fra 0 til 17, 18 og til og med 20 grader. Det var dette som førte til veldig, veldig rask snøsmelting, sier hun til nyhetsbyrået Reuters.

På toppen av dette var bakken mettet av vann fra i fjor.

I Kasakhstan har myndighetene opplyst at det over 30.000 barn blant de evakuerte. Titusener av mennesker er satt inn i redningsarbeidet her. Byen Petropavlovsk er blant dem som forbereder seg på at situasjonen kan bli verre.

Flommen har rammet elver som renner gjennom Russland og Kasakhstan mot Kaspihavet, verdens største innsjø.

Russland er landet i verden med desidert størst territorium. Kasakhstan er i utstrekning større enn halve EU.