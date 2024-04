Nikolaj Patrusjev gjentok onsdag anklager om at ukrainsk etterretning sto bak angrepet, som kostet 145 mennesker livet.

– Men alle vet at Kyiv-regimet ikke er uavhengig og er fullstendig kontrollert av USA, sa Patrusjev på en konferanse i Kasakhstan.

En gren av den ytterliggående islamistgruppa IS har sagt at de sto bak terroraksjonen for knappe to uker siden. Patrusjev hevder imidlertid at det er viktigere å bringe på det rene hvem som støttet angrepet og var dets «kjøper».

Ukraina har kategorisk avvist at de hadde noe med terrorangrepet å gjøre. USA har sagt at de i forkant fanget opp informasjon om en mulig terroraksjon, og at de forsøkte å advare russiske myndigheter.

Sjefen for den russiske sikkerhetstjenesten FSB har påstått at gjerningsmennene fikk hjelp fra flere vestlige etterretningstjenester. Ifølge nyhetsbyrået Tass har russisk påtalemyndighet onsdag sendt forespørsler til USA, Tyskland, Frankrike og Kypros, angivelig for å få informasjon om disse landenes mulige delaktighet i terrorangrepet.

Nikolaj Patrusjev kom med sine anklager på en konferanse for Shanghai Cooperation Organisation, der Kina, India og Iran er blant medlemmene.