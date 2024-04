Den russiske sikkerhetstjenesten hevder at disse fire personene var direkte involvert ved at de ga penger og utstyr til dem som gjennomførte angrepet. 144 personer ble drept i terroren, og mer enn 550 ble såret.

De fire ble pågrepet i den russiske republikken Dagestan i det nordlige Kaukasus mandag, ifølge FSB.

FSB hevder også at de fire personene planla et angrep i den russiske byen Kaspijsk og skal ifølge sikkerhetstjenesten ha lagt klar eksplosiver og anskaffet våpen. FSB ga ikke noen flere detaljer om det påståtte planlagte angrepet.

Ekstremistgruppen IS har tatt på seg skylden for angrepet, men president Vladimir Putin gir også Ukraina skylden og har hevdet at de siktede ble pågrepet mens de flyktet til Ukraina.

Ukrainske myndigheter avviser påstandene.

Fire menn som allerede er pågrepet og mistenkt for å ha utført angrepet, er tadsjikiske statsborgere. Tadsjikiske myndigheter skal ha pågrepet ni personer i forbindelse med terroren. Det er ikke kjent hvor de fire som ble pågrepet mandag, er fra.