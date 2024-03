Angrepet fant sted utenfor Rmeich i Sør-Libanon, nær grensa til Israel.

– Vi kan bekrefte at en norsk FN-observatør er letterede skadd og på sykehus i forbindelse med et angrep i Libanon. Vedkommende blir godt ivaretatt og har selv informert sine nærmeste. Omstendighetene rundt angrepet er uklare, sier Forsvarets talsperson Hanne Olafsen.

Ifølge FNs fredsbevarende styrke i Sør-Libanon (Unifil), var de fire observatørene fra FNs observatørkorps i Midtøsten (Untso) ute på fotpatrulje da det eksploderte en granat tett ved dem.

Nasjonaliteten til de øvrige to observatørene er ikke bekreftet, men ifølge den Hizbollah-tilknyttede TV-kanalen Al-Manar kommer de fra Australia og Chile. Tolken var libanesisk.

Uakseptabelt

Unifil kaller slike angrep mot FN-personell «uakseptable».

– Alle aktører har i henhold til internasjonal lov et ansvar for å beskytte ikkestridende, blant dem fredsbevarende personell, journalister, helsepersonell og sivile, heter det i en kunngjøring fra Unifil.

To sikkerhetskilder i området opplyser til Reuters at observatørene ble rammet i et israelsk droneangrep, men dette er ikke bekreftet.

Israel nekter

Ifølge libanesiske medier fant angrepet sted i landsbyen Wadi Katmoun, nær grensebyen Rmeich.

Israel nekter for at det var de som sto bak angrepet.

– Stikk i strid med meldingene så var det ikke Israel som angrep, heter det i en kunngjøring.

Ubevæpnede

Norge har deltatt med observatører i Untso siden 1956.

Observatørene samarbeider tett med Unifil-styrken i Sør-Libanon, men observatørene er ubevæpnede.

Ifølge Forsvaret tjenestegjør 13 norske offiserer for tiden i Untso. To av dem er stasjonert ved Untsos hovedkvarter i Jerusalem, mens de øvrige er stasjonert i Libanon, Syria og Israel.

Droneangrep

Fredag gjennomførte Israel et droneangrep mot en bil i nærheten av Tyr i Sør-Libanon.

Ifølge den israelske hæren ble nestlederen for Hizbollah-militsens rakettenhet, Ali Abdel Hassan Naim, drept i det angrepet.

Rundt 270 Hizbollah-medlemmer og 50 sivile, blant dem barn, helsepersonell og journalister, drept i israelske angrep mot Sør-Libanon siden oktober.

Unifil-styrken og den libanesiske regjeringshæren har også vært gjenstand for israelske angrep.