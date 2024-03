Samtalen skal finne sted torsdag og har som mål å vise en samlet front og komme med konkrete forslag for å øke støtten til Ukraina.

Frankrikes president Emmanuel Macron fikk kraftige tilbakemeldinger fra flere allierte etter at han åpent diskuterte muligheten for å sende vestlige styrker til Ukraina i forrige uke. Det gjorde han på en Ukraina-konferanse i Paris, og en oppfølgingskonferanse var planlagt å finne sted, men ble skrinlagt til fordel for en videosamtale.

Tirsdag var Macron i Tsjekkia, men ifølge landets president Petr Pavel snakket ikke de to om Macrons utsagn.

– Vi har ikke snakket om det i det hele tatt. Vi snakker om ulike tiltak for støtte, sa Pavel, som også understreket begge lands fortsatte støtte til Ukraina.