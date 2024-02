Det opplyser vitner til nyhetsbyrået Reuters. Tidligere på dagen skal flere ha blitt drept i sammenstøt i nærheten av landets etat for indre sikkerhet.

Spenningen i landet er høy foran det planlagte presidentvalget i mai og juni. Håpet er at valget skal føre Tsjad tilbake til en demokratisk styreform tre år etter at en militærjunta grep makten.

Opposisjonen og regjeringen har forskjellige versjoner av hendelsene onsdag.

Regjeringen sier sikkerhetsstyrkene ble angrepet av representanter for opposisjonspartiet ledet av Yaya Dillo, og at flere ble drept. De hevder også at lederen for landets øverste domstol, Samir Adam Annour, ble forsøkt drept av et partimedlem som senere ble pågrepet.

Opposisjonspartiet sier på sin side at dødsfallene ved sikkerhetstjenestens lokaler skjedde da soldater åpnet ild mot deres medlemmer.