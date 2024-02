Tre av Kristina Rumbleys embryoer, som ble skapt ved hjelp av prøverørsbefruktning på en klinikk i Birmingham i Alabama, ble til hennes nå 7 år gamle tvillinger og 2 år gamle sønn. Fremdeles har 44-åringen tre embryoer oppbevart i en fryser ved University of Alabama. De har ligget nedfryst der de siste åtte årene i tilfelle hun og ektemannen ønsker seg enda et barn.

Men forrige ukes vedtak i Alabamas høyesterett, som kun består av republikanere, om at fryste egg skal betraktes som barn, har gjort Rumbley redd og urolig. Nå søker hun hjelp for å sende sine siste to embryoer ut av delstaten så raskt som mulig.

Kan straffeforfølges

– Vi håper å flytte dem til et annet land. Jeg vil ikke risikere at noen andre tar avgjørelser om våre embryoer, sier Birmingham-moren til nyhetsbyrået Reuters.

University of Alabama var den første av minst tre fertilitetsklinikker i delstaten som stanset prøverørsbehandlinger etter rettsavgjørelsen. Det ble begrunnet med frykt for at deres pasienter og leger kunne bli straffeforfulgt.

Par som gjennomgår prøverørsbehandling har rett til å be om at fryste embryoer destrueres om de ikke brukes. Embryoer som ikke er levedyktige blir også noen ganger destruert eller brukt til forskning.

Normalt hentes det ut mellom 5 og 15 egg ved assistert befruktning i tilfelle forsøkene ikke lykkes med en gang, og derfor er det ikke uvanlig å ikke bruke alle embryoene man har skapt.

Slik er det blant annet i Norge. Men dersom et egg skades, kan det nå betraktes som ulovlig abort i Alabama.

USAs strengeste abortlover

Alabama forbyr abort, også ved voldtekt og incest, og har USAs strengeste abortlover. Abortleger risikerer opp til 99 år i fengsel om de assisterer en kvinne i å avslutte et uønsket svangerskap.

Alabama-saken ble anlagt av tre par som søkte erstatning fra et mobilt fertiliseringssenter i delstaten som oppbevarte deres fryste embryoer, etter at en pasient fikk tilgang til eggene og destruerte dem.

Alabamas høyesterett slo fast at delstatens grunnlov klart anser embryoer som «ufødte barn», med henvisning til en grunnlovsendring som velgere godkjente i 2018, der fostre fikk menneskerettigheter, inkludert retten til liv.

Frykter domino-effekt

Rumbley sier hun aller helst vil flytte embryoene sine ut av USA fordi hun frykter at Alabama-domstolens avgjørelse kan ankes til amerikansk høyesterett og opprettholdes der, noe som vil så tvil om lovligheten av prøverørsbehandling over hele landet.

Eksperter og aktivister advarer mot å anse et embryo som et barn og frykter at Alabamas kjennelse kan inspirere andre konservative delstater til å ytterligere begrense kvinners reproduktive frihet i USA.

Enkelte prøverørspasienter i andre delstater har allerede prøvd å ta grep for å beskytte sine fryste embryoer mot politisk innblanding.

Rettsavgjørelsen i Alabama har satt søkelyset på anti-abort-bevegelsens langsiktige mål om å gi embryoer og fostre den samme juridiske og konstitusjonelle beskyttelsen som kvinnene som bærer dem fram.

Amanda Zurawski er en av flere kvinner som har saksøkt Texas på grunn av abortforbudet, etter at hun ble nektet å ta abort til tross for komplikasjoner under graviditeten, som førte til at hun utviklet et livstruende tilfelle av sepsis. Hun sier hun har flyttet sine embryoer ut av delstaten i frykt for at Texas vil kopiere Alabama.

– Jeg vil ikke ha embryoene mine i en delstat der noe lignende kan skje, sier hun til nyhetskanalen NBC , og advarer om en domino-effekt.

– Det er veldig skremmende, men det gjør meg også veldig sint fordi menneskene som støtter abortforbudet som nesten tok livet mitt, er de samme som nå prøver å gjøre det enda vanskeligere å få barn.

Politisk hodepine

Debatten har med styrke brast inn i valgkampen og skapt hodebry for Republikanerne, som allerede møter stor motgang på grunn av abortsaken.

President Joe Biden var raskt ute forrige uke og sa at Alabama-kjennelsen er bevis på at Republikanerne har gått for langt når det gjelder reproduktive rettigheter i USA. Visepresident Kamala Harris beskriver rettsavgjørelsen som «selve symbolet på ironi» ettersom det kan hindre familiers evne til å få barn.

Flere fertiliseringsklinikker har stanset prøverørsbehandling i Alabama siden avgjørelsen. Enkelte av delstatens folkevalgte sier de streber etter en løsning.

– Folk i Alabama støtter beskyttelsen av rettighetene til de ufødte, men resultatet av delstatens høyesterettsavgjørelse nekter mange par muligheten til å bli gravide, noe som er en direkte motsending, sier speaker i Representantenes hus i Alabama, Nathaniel Ledbetter.

Alabamas delstatsadvokat Steve Marshall har sagt han ikke har til hensikt å straffeforfølge fertiliseringsklinikker eller familier basert på høyesteretts avgjørelse.

Trumps dilemma

Donald Trump, som var president da USAs høyesterett fjernet den føderale retten til abort i USA i juni 2022, og som drømmer om å flytte tilbake til Det hvite hus etter nyttår, har stormet mot vedtaket.

– Vi vil gjøre det lettere for mødre og fedre å få barn, ikke vanskeligere, skrev han i et innlegg på sin sosiale medier-plattform Truth Social.

Mens han var president, utpekte han tre av høyesterettsdommerne som bidro til abortkjennelsen, til abortmotstandernes store glede. Men etter hvert som den ble en dårlig sak for Republikanerne, har også han begynt å advare mot et nasjonalt abortforbud. Abortsaken har fått skylden for å ha gjort Republikanerne skadelidende i mellomvalget i 2022.

Republikanske senatorer erkjenner at saken er vanskelig for dem. Forrige fredag kalte de den et funn for Demokratene, «som håper å manipulere abortsaken for å vinne valget» og satte «umiddelbar støtte til prøverørsbehandling» øverst på listen over anbefalinger til republikanske kandidater. Men selv begrensede rettigheter til embryoer og fostre kan potensielt få brede ringvirkninger, ifølge aktivister som støtter abortrettigheter.

– Enhver lov som gjelder for et menneske kan da brukes med hensyn til fostre, forklarer jussprofessor Melissa Murray ved New York University til AP.

– Hele lovverket blir tilgjengelig.

– Blir jeg ansvarlig for å ha drept et barn?

Men prosessen med å flytte embryoer ut av Alabama er en komplisert prosess for foreldre som Rumbley. Rettsavgjørelsen har skapt juridisk risiko for transportører dersom embryoene blir skadd under reisen, noe som kan skje hvis de tiner som følge av ulykker eller forsinkelser.

– Hvis noe skulle skje underveis, som at flyet må ha en lang mellomlanding eller noe er galt med oppbevaringen av eggene, vil jeg da være strafferettslig ansvarlig for å ha drept et barn? Jeg vet ikke, sier hun.

Gabby Goidel, som var dager unna egguthenting på en fertiliseringsklinikk i Alabama vedtaket kom, har fått beskjed om at leverandøren hennes ikke vil fortsette å utføre embryooverføring.

– Jeg begynte å gråte, sier Goidel, som i stedet har reist til nabostaten Texas for å prøve å fortsette prøverørsbehandlingen med en annen leverandør der.

– Alabama-kjennelsen er på ingen måte til støtte for familier.