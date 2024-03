Han sier at Filippinene ikke kommer til å la seg hindre i å utøve sine maritime rettigheter. Han legger til at sjøveiene er store nok til at begge land kan leve fredelig side ved side.

Malayas uttalelser onsdag kom dagen etter at Filippinene anklaget Kinas kystvakt for å ha hindret et filippinsk fartøy ved å foreta en manøver som skal ha ført til kollisjon, og brukt vannkanoner mot skipet. Den filippinske båten var på det myndighetene i øystaten sier var et rutineoppdrag for å bringe nye forsyninger til soldater som er utplassert på en atoll sør for den omstridte Spratly-øygruppen, som flere land gjør krav på.

– Den kinesiske kystvaktens handlinger var provoserende, ulovlige og upassende for en kystvaktoffiser, sier Malaya.

Kinas kystvakt hevder på sin side at den satte inn «kontrolltiltak» mot det filippinske fartøyet, som ifølge Kina hadde tatt seg ulovlig inn i det omstridte farvannet.

Det har vært flere hendelser mellom Kinas kystvakt og filippinske fartøy i dette område de siste månedene.