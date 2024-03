På et jorde i Kyiv-regionen står Ljudmyka Martynjuk ved flere siloer fylt med korn som egentlig skulle eksporteres. Men på grunn av blokaden på grensen til Polen, som ytterligere påvirker et marked allerede forstyrret av Russlands invasjon av Ukraina, kommer ikke kornet seg noen vei.

– Vi får ikke solgt, sier Martynjuk, som leder jordbruksselskapet Kivsjovata Agro.

I likhet med andre ukrainske produsenter ble Martynjuk forundret over den polske blokaden, som har vart i flere uker og fått støtte fra andre bønder i EU.

– De forstår ikke prisen vi betaler for dette kornet, sier hun til AFP.

Lave priser

Etter Russlands invasjon av Ukraina i februar 2022, opphevet EU tollsatsene på ukrainsk import.

Mange bønder i EU mener grepet, og den påfølgende tilstrømmingen av ukrainsk korn, har ført til prissammenbrudd. De ber derfor EU-ledelsen i Brussel om å skjerpe importreglene igjen. Polske bønder har gått enda lenger og har blokkert flere grenseoverganger til det krigsherjede landet i protest mot det de mener er urettferdig konkurranse.

Martynjuk er enig i at kornprisene er altfor lave, men avviser at det er Ukraina som er ansvarlig for det.

I stedet peker hun på en rekke andre årsaker, inkludert at Russland har druknet det internasjonale markedet med billigere korn. Hun mener også at prisene på reservedeler, transport og drivstoff har blitt for høye, og at kornprisene bare dekker halvparten av produksjonskostnadene.

Åpner for restriksjoner

Også Ukrainas handelsminister Taras Kachka mener de polske bøndene bør skylde på Russland.

Til den britiske avisen Financial Times sier han at Ukraina er forberedt på å akseptere restriksjoner på handelen med EU for å dysse ned konflikten med Polen, men oppfordrer samtidig unionen til å forby kornimport fra Russland.

– Kanskje denne typen administrert tilnærming til handelen mellom Ukraina og EU er noe vi alle trenger, i en begrenset periode, sier Kachka til avisen.

Men han legger til:

– Når det kommer til hvete, er det ikke Ukraina som skaper problemer for polske bønder. Det er Russland.

Stanset eksporten

På grunn av blokaden har Martynjuk bestemt seg for å stanse eksporten, som tidligere utgjorde rundt 60 prosent av produksjonen hennes.

Ifølge henne selv hadde hun ikke noe annet valg, men Martynjuk håper at prisene vil stige, og at grensen vil åpne igjen.

– Vi er veldig bekymret og venter hver dag på at dette skal ta slutt, sier hun. Martynjuks selskap eksporterte rundt 40.000 tonn korn i fjor.

Hvis hun hadde kunnet, ville Martynjuk fortalt polske bønder at ukrainerne ikke er en trussel mot dem, men bare ønsker at eksporten deres skal få transitt gjennom Polen til andre land.

Hun vil også advare dem om at det kanskje blir polakkene som må gripe våpnene og forsvare landet sitt dersom Ukraina taper krigen med Russland, som har vart i to år.

– I dag er det oss, i morgen kan det være dere, sier Martynjuk.

Felles fiende

Midt i den diplomatiske striden mellom Ukraina og Polen som følge av blokaden, har førstnevnte understreket at Russland bør være den felles fienden.

Bare Russland fryder seg over spenningen mellom de to nabolandene, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i forrige måned.

Ukrainas infrastrukturminister Oleksandr Kubrakov har påpekt at ukrainske bønder har møtt mange hindringer siden starten på invasjonen. Blant annet har de måttet høste inn kornet sitt under rakettangrep og til tross for faren for miner etterlatt av de russiske styrkene, mener han.

Sjøkorridor

Til tross for risikoen for russiske angrep, har Ukraina klart å etablere en korridor for eksporten sin i Svartehavet. Eksporten der ble tidligere regulert av en avtale mellom Ukraina og Russland, framforhandlet av FN, men Russland trakk seg fra denne avtalen i fjor.

Rundt 90 prosent av eksporten fra jordbruket går sjøveien, ifølge ukrainske myndigheter, som håper å utide korridoren slik at de kan komme seg rundt den polske blokaden.

Men selv med sjøkorridoren på plass har konsekvensene av blokaden vært enorme for den ukrainske økonomien, ifølge Anna Derevjanko, direktør for interesseorganisasjonen European Business Association (EBA).

Selskaper som selger ferske råvarer, som ost eller fisk, har blitt tvunget til å kaste varene når de blir stående fast for lenge ved grensen, sier Derevjanko.

– Tenker seg om

– Selvfølgelig vil hundrevis av bedrifter tenke seg om to ganger før de gjør forretninger med Ukraina, sier hun, og peker på vanskelighetene i logistikken.

Samtidig sier hun at hun forstår at protestene knytter seg til frykten for økt konkurranse, da Ukraina planlegger å bli med i EU.

Produksjonskostnadene og -normene er veldig forskjellige i Ukraina sammenlignet med EU-nabolandene, og den gjennomsnittlige produksjonen er langt høyere.

– Men samtidig kan du ikke stenge Ukraina helt ute heller, sier Derevjanko, og legger til:

– De eksisterer, og vi må rett og slett finne en løsning på denne situasjonen.