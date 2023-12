Djalali arbeidet tidligere som forsker i katastrofemedisin ved Karolinska Institutet utenfor Stockholm. Da han i 2016 besøkte Iran for å forelese, ble han pågrepet av landets sikkerhetstjeneste.

Året etter fant en iransk domstol ham skyldig i å ha gitt opplysninger om to iranske atomforskere til den israelske etterretningstjenesten Mossad. Begge forskerne ble senere likvidert.

Djalali ble dømt til døden, og han ble innvilget svenske statsborgerskap i februar 2018.

Fikk ringe familien

Amnesty frykter at 52-åringen nå kan bli henrettet som en reaksjon på at en svensk domstol denne uka opprettholdt livstidsdommen mot iraneren Hamid Noury.

– Det er ekstremt urovekkende signaler, sier Maja Åberg i Amnesty.

Fredag fikk Djalali ringe familien fra fengselet, noe Amnesty frykter kan være et dårlig tegn.

– Han har fått ringe. Som oftest får man ringe hjem rett før henrettelsen, sier Åberg.

Endelig dødsdom

Telefonsamtalen fant sted etter at en representant fra det iranske rettsvesenet oppsøkte fengselet, angivelig for å opplyse om at dødsdommen er endelig.

Representanten skal også ha vist til livstidsdommen mot Noury i Sverige.

En svensk domstol fant i juli i fjor 62 år gamle Noury skyldig i tortur og drap på politiske fanger i Gohardasht-fengselet i Iran der han jobbet på 1980-tallet. Tirsdag ble anken hans forkastet, til sterke protester fra Iran.

Angivelig tilståelse

Statlig iransk TV viste fredag også en propagandafilm der Djalali tilsynelatende tilstår spionasje for åpent kamera.

– Det er veldig bekymringsfullt. Når iranske myndigheter gjør dette, så er det ofte tegn på at man forbereder henrettelse. Det er en måte å rettferdiggjøre det man gjør overfor det iranske folk, sier Åberg.