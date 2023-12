Instagram-siden hans er nede mandag morgen. Jerusalem Post skriver at Facebook-siden hans derimot er oppe. Både Facebook og Instagram er eid av Meta.

King sier i en video som er delt på nett at han er trygg, men at det er klart at Meta, Facebook og Instagram står i veien for dem som kjemper for palestinernes menneskerettigheter.

Flere propalestinske kontoer har delt nyheten. Meta har ikke kommentert saken.