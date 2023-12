Onsdagens dom setter punktum for en lang rettssaga, men flere surinamere frykter den kan føre til uro i landet. 78-åringen var ikke til stede under rettsmøte i hovedstaden Paramaribo, der det ble satt inn sikkerhetsstyrker i forkant av domsavsigelsen.

– Dette er den viktigste strafferettssaken i Surinams historie, sa Reed Brody, som representerte den internasjonale kommisjonen for jurister, i rettssalen.

Bouterse kom til makten etter et militærkupp i 1980 og styrte Surinam som en diktator fram til 1987. I 2010 ble 78-åringen valgt til president, og han ble gjenvalgt fem år senere.

I 2019 ble Bouterse dømt for henrettelsen av 15 regimekritikere – advokater, journalister, forretningsmenn og militære offiserer – i desember 1982. Han anket dommen og har unngått fengsel i påvente av utfallet av saken.

Bouterse har alltid nektet for å ha vært involvert i drapene. Han hevder ofrene var anholdt for å ha planlagt et motkupp, med hjelp av CIA, og at de ble skutt da de forsøkte å rømme.