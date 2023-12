Guttens identitet er blitt bekreftet av familien hans. Han kommer fra Manchester-området.

– Han er snart på vei tilbake til England, sier en talsperson for den franske påtalemyndigheten til Reuters. Etterforskningen av forsvinningen hans ledes av britiske myndigheter.

Ifølge franske medier var Batty 11 år gammel da han forsvant mens han besøkte Malaga i Spania sammen med moren og bestefaren i 2017. Den franske avisen La Depeche skriver at Batty den siste tiden har oppholdt seg hos det som omtales som et spirituelt samfunn i Ariège, et fransk departement i regionen Occitanie.

Ifølge avisen skal Batty ha forsøkt å rømme fra gruppen. De skriver at han ble oppdaget av folk som kjørte bil i området, og at de slo alarm og varslet nødetatene.