«Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter» heter det i artikkel 1 i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter.

Den ble skrevet i ruinene etter andre verdenskrig og vedtatt av FNs hovedforsamling 10. desember 1948.

48 av FNs daværende 58 medlemsland stemte for, blant dem Norge. Åtte land avsto fra å stemme, og to var ikke til stede. Ingen stemte imot.

Blant dem som avsto fra å stemme, var kommunistiske Sovjetunionen og flere av deres allierte i Øst-Europa. De mislikte at erklæringen styrket enkeltpersoners rettigheter på bekostning av staten.

Apartheidregimet i Sør-Afrika avsto fordi de fant det utenkelig at svarte skulle ha samme rettigheter som hvite, og Saudi-Arabia ville ikke være med på å gi kvinner samme rettigheter som menn.

Eleanor Roosevelt

En av de fremste drivkreftene bak erklæringen var USAs tidligere førstedame Eleanor Roosevelt, og den franske juristen René Cassin var sentral i utformingen. For dette ble han i 1968 belønnet med Nobels fredspris.

Menneskerettserklæringen regnes i dag som en av FNs første suksesser, og jubelen var stor da den ble undertegnet i Paris. Håpet var at verden aldri mer ville få oppleve grusomheter som holocaust og Hiroshima-bomben.

Erklæringen er imidlertid ikke bindende for medlemslandene, og det tok nesten 20 år med intense forhandlinger før de første rettslig bindende traktatene var utformet og vedtatt.

I 1998 så også Den internasjonale straffedomstolen (ICC) dagens lys. Den kan straffeforfølge enkeltindivider for krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord.

Selv om konvensjoner og ICC nå er på plass, så mangler det ikke på grusomheter i verden. Milliarder av mennesker opplever fortsatt ikke at de blir født frie og får daglig sitt menneskeverd og sine rettigheter krenket.

Løftet opp

– Men aldri før har så mange mennesker levd i et system der grunnleggende juss er på plass for å beskytte rettighetene deres, sier politisk rådgiver politisk Gerald Folkvord i Amnesty.

Prinsippene i menneskerettserklæringen eksisterte før bare på nasjonalt nivå, påpeker han.

– Det viktigste med erklæringen var at den løftet menneskerettigheter opp til internasjonalt nivå, og at den ble et utgangspunkt for det som senere ble folkeretten, sier Folkvord.

– Men disse internasjonale systemene har ikke noe politi, så det er fortsatt slik at makthaverne langt på vei kan gjøre som de vil. Men ikke uten konsekvenser. Sjansen for å havne i fengsel er rett nok veldig liten, men respekt for menneskerettigheter påvirker internasjonale relasjoner, sier han.

Massive overgrep

I land som Saudi-Arabia og Afghanistan regnes kvinner fortsatt som annenrangs borgere, i Egypt, Myanmar, Iran og en rekke andre land sitter titusenvis av regimekritikere fengslet, og Israel har med sin bombing fratatt over 7000 barn i Gaza retten til liv og diskriminerer systematisk palestinerne på den okkuperte Vestbredden.

Land som Russland, Ungarn, Polen og Uganda forfølger seksuelle minoriteter, urfolk får sine rettigheter krenket verden over, og i verdens to mest folkerike land, Kina og India, forfølges religiøse minoriteter.

Rundt 700 millioner mennesker i verden sulter, til tross for at FN-erklæringen slår fast at alle har rett til nok mat. Selv i verdens rikeste land USA lever nærmere 40 millioner mennesker under fattigdomsgrensa, og rundt 600.000 er hjemløse.

USA og over 50 andre land har også fortsatt dødsstraff, selv om dette helt klart bryter med verdenserklæringens artikkel 3 som slår fast at alle har rett til liv og artikkel 5 som slår fast at ingen må utsettes for grusom straff.

Barn verden over nektes skolegang, enkelte steder av religiøse ledere, andre steder fordi fattigdom tvinger dem ut i arbeid.

Millioner flykter fra vold og forfølgelse, men opplever å bli nektet asyl selv om verdenserklæringen slår fast at de har rett til dette.

Kritikk og mangler

FNs verdenserklæring om menneskerettigheter har også høstet kritikk opp gjennom årene. Noen hevder at de såkalt universelle rettighetene erklæringen fremmer, først og fremst er et vestlig diktat.

Selv om vestlige land sluttet opp om erklæringen, fryktet kolonimaktene med rette at den ville bli et tveegget sverd som kunne brukes av dem som krevde frigjøring og uavhengighet i koloniene.

Erklæringen har også møtt ideologisk, kulturell og religiøs motstand i mange land, blant dem Russland og Kina. Land som har innført islamsk sharialovgivning har også tatt avstand fra deler av erklæringen.

Flere mener også at det er på høy tid å oppdatere verdenserklæringen for å tilpasse den dagens fremste utfordringer, blant dem klimaendringene, migrasjon og moderne teknologi.