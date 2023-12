Det amerikanske marinefartøyet USS Carney responderer på nødsignalet ved å seile mot skipet, opplyser amerikanske tjenestepersoner.

Situasjonen i Rødehavet er spent etter at houthi-opprørerne i Jemen har rettet en rekke angrep mot skip. USA har bedt flere land, blant dem Norge, delta i en internasjonal operasjon for å sørge for sikkerheten.

Omfanget av mandagens angrep er ikke kjent.