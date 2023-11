Tidligere tirsdag varslet Nord-Korea at landet kommer til å gjøre et nytt forsøk på å skyte opp en overvåkingssatellitt, etter to mislykkede forsøk i mai og august.

Ifølge meldingen skulle oppskytingen muligens skje onsdag. Men allerede tirsdag kveld lokal tid meldte det sørkoreanske forsvaret at Nord-Korea så ut til å ha skutt opp en militær overvåkingssatellitt sørover. Både Sør-Korea og Japan ligger sør for Nord-Korea.

Tidligere på dagen sa Japans statsminister Fumio Kishida at han kom til å be Nord-Korea innstille oppskytingen. Han sa også at Japan ville gjøre alt for å forberede seg på «uforutsigbare situasjoner».

Advarer skip

Japans kystvakt publiserte samme dag et varsel på sin nettside om at oppskytingen kan finne sted mellom 22. november og 1. desember.

Like etter kom Sør-Koreas fiskeridepartement med et varsel til skip i området.

Noen timer senere ble innbyggerne i Okinawa sør i Japan bedt om å søke tilflukt. Oppfordringen ble senere avblåst.

Nord-Korea forsøkte å skyte opp en overvåkingssatellitt både i mai og august, men mislyktes begge ganger.

Russisk støtte

Både Japan, Sør-Korea og USA har bedt den isolerte, autoritære staten om å stanse forsøkene og vist til at det bryter med en rekke FN-resolusjoner. Landet har i årevis hatt et atomvåpenprogram som gjentatte ganger er blitt fordømt i FNs sikkerhetsråd.

Etter at Russland gikk til krig mot Ukraina, har imidlertid russerne trappet opp samarbeidet med Nord-Korea for å sikre seg våpenstøtte.

Sørkoreansk etterretning meldte tidligere i november at Nord-Koreas neste satellittoppskyting kan bli mer vellykket enn de første ettersom landet har fått teknologiske råd fra Russland i bytte mot våpenleveranser.