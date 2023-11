Det er meklingsmann Kurt Eriksson som sier at Musk har grepet direkte inn i konflikten.

– De får ikke inngå noen avtale. Det er en ordre fra Elon Musk. Det svenske selskapet har ingen handlingsfrihet, sier Eriksson til Dagens Industri.

Fagforbundet IF Metall har streiket i fire uker, og flere LO-forbund har sluttet seg til aksjonen.

Partene har ikke formelt truffet hverandre siden 6. november da forhandlingene kjørte seg helt fast. Tirsdag denne uken tok meklingsmann Eriksson kontakt med Teslas juridiske kontor, men dette førte ikke til noen framgang.

– Det er liksom ingenting å snakke om siden beskjeden fra Tesla er at de ikke får skrive under en tariffavtale og IF Metall samtidig krever nettopp en slik avtale. Handlingsfriheten til det svenske selskapet er høyst begrenset, slik jeg har forstått det, sier Eriksson.

Tirsdag meldte fagforbundet Elektrikerna at de trapper opp sine sympatiaksjoner med de streikende bilarbeiderne. Sympatiaksjonene rammer Teslas nettverk av ladestasjoner rundt i Sverige. Åtte av 14 LO-forbund har sluttet seg til streiken og gjennomført sympatiaksjoner.

IF Metall startet 27. oktober streiken ved alle Teslas verksteder og serviceavdelinger i protest mot at de ansatte ble nektet tariffavtaler.