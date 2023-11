SAS fikk nærmere ti milliarder kroner i statsstøtte i form av aksje- og obligasjonskjøp fra den danske og svenske staten under koronapandemien. I 2020 fikk dette grønt lys fra EU-kommisjonen, men denne godkjenningen trakk de tilbake tidligere i år. EU-domstolen har imidlertid nå gitt statsstøtten rettslig godkjenning.

Dette kommer i kjølvannet av at lavprisflyselskapet Ryanair ikke vant fram med sin anke til EU-domstolen. Selskapet påsto at statsstøtten andre flyselskap fikk under pandemien, er ugyldig.