Guterres ber om en forlengelse av den pågående våpenhvilen mellom Israel og Hamas.

– Intense forhandlinger foregår for å forlenge våpenhvilen – som vi ønsker svært velkommen. Samtidig mener vi at en reell humanitær våpenhvile må til, sa han på et møte i FNs sikkerhetsråd onsdag.

Palestinas utenriksminister Riyad al-Maliki sa under møtet at «det palestinske folket står under en eksistensiell trussel.»

– Verden skylder å gi oss respekt for vår verdighet. Israel har ingen rett til selvforsvar mot et folk som de okkuperer, sier han.

Minst 15.000 mennesker er drept på Gazastripen siden krigen mellom Hamas og Israel brøt ut 7. oktober, ifølge palestinske helsemyndigheter. Minst 6150 av dem er barn.

Over 36.000 mennesker er såret, hvorav 75 prosent er barn og kvinner. Over 6800 er savnet.