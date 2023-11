Ingenting er bekreftet om gisselavtalen ennå, men det har blitt meldt fra flere kilder at Israel og Hamas skal være nærme en avtale om frigjøring av gisler mot en midlertidig våpenhvile.

Kildeneavisa Haaretz viser til, sier at det vil bli en fire dagers pause i kampene på Gazastripen, og at Israel i dette tidsrommet vil tillate at 300 lastebiler med nødhjelp slippes inn via Rafah-overgangen hver dag.

Avtalen vil også sørge for at Hamas løslater 50 kvinner og barn, mens Israel løslater 150 palestinske fanger, primært kvinner og mindreårige.

Kilder som er kjent med forhandlingene insisterer imidlertid på at avtalen ikke er endelig før den er offisielt inngått.