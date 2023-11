– Det handler om å løse et potensielt lovbrudd som ville oppstått om vi ikke gjorde noe, heter det i en uttalelse fra det tyske finansdepartementet.

Tilleggsbudsjettets formål er å lovlig sikre Tyskland lån på rundt 45 milliarder euro, tilsvarende i underkant av 525 milliarder norske kroner.

Det skal dekke opp for midler som allerede har blitt brukt til å betale for energisubsidier, og for å støtte ofrene for storflommen i juli 2021.

Vil overstyre gjeldsbremsen

Tyske gjeldsregler betyr imidlertid at regjeringen ikke bare kan kunngjøre flere milliarder i utgifter basert på lån.

For at tilleggsbudsjettet skal bli godkjent av underhuset i nasjonalforsamlingen Bundestag, må det erklære en «ekstraordinær nødsituasjon» og suspendere den konstitusjonelle gjeldsbremsen ut året.

Gjeldsbremsen er en del av den tyske grunnloven og pålegger staten lånerestriksjoner. Den er hjørnesteinen i planleggingen til den tyske regjeringen, men har blitt overstyrt de siste fire årene ettersom regjeringen har hatt ekstra kostnader knyttet til pandemien og Ukraina-krigen.

Pengesprekk

Statsminister Olaf Scholz' regjering ble tatt på sengen da landets forfatningsdomstol i forrige uke slo et 60 milliarder euro stort hull i det føderale budsjettet.

Domstolen slo fast at ubrukte midler som skulle brukes på å bekjempe koronakrisen, ikke kunne settes av til klimaprosjekter. Beslutningen innebar umiddelbar frysing av midlene og skrinleggelse av regjeringens budsjettplan.

– Med dette tilleggsbudsjettet for 2023 forholder vi oss til konsekvensene av dommen fra forfatningsdomstolen, sier finansminister Christian Lindner mandag.