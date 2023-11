FN-byrået siterer uspesifiserte medieoppslag og en smitteovervåkingstjeneste som melder om flere tilfeller av udiagnostisert lungebetennelse hos barn i Nord-Kina.

I en uttalelse sent onsdag sa WHO at det var uklart om disse tilfellene er knyttet til økningen i luftveissykdommer som kinesiske myndigheter har registrert.

Eksterne forskere sier situasjonen krever nøye overvåking, men at de ikke er overbevist om at den nylige økningen i luftveissykdommer i Kina signaliserer starten på et nytt globalt smitteutbrudd.

Fremveksten av nye influensatyper eller andre virus som kan utløse pandemier, starter vanligvis med udiagnostiserte tilfeller av luftveissykdommer. Både sars og covid-19 ble først rapportert som uvanlige typer av lungebetennelse.