Fem av ungdommene som stilles for retten, var 14 og 15 år gamle da Paty ble drept. De er tiltalt for å ha konspirert med hensikt å forårsake vold. De skal ha vært på utkikk etter Paty og identifisert ham for drapsmannen i bytte mot penger.

Den sjette ungdommen var 13 år gammel i 2020 og er tiltalt for å ha gitt falsk forklaring i forbindelse med saken.

Samuel Paty ble knivstukket og halshugget i nærheten av skolen han jobbet for i en forstad til Paris. Drapsmannen, en 18 år gammel flyktning fra Tsjetsjenia, ble skutt og drept av politiet på stedet.

En rettssak mot åtte voksne som også er tiltalt for å ha vært involvert i drapet, er berammet til slutten av 2024.