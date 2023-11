– Solidaritet, roper Timmermans og knytter nevene.

Det er søndag ettermiddag i Haarlem, rett vest for Amsterdam. Om bare tre dager går nederlenderne til urnene for å velge en ny regjering etter at landets høyreliberale statsminister Mark Rutte kastet kortene i sommer.

Timmermans, som leder den rødgrønne koalisjonen med arbeiderpartiet PvdA og miljøpartiet GroenLinks, har akkurat kommet ut på scenen i konsertlokalet Patronaat. Det er hans siste opptreden før valget. Den fullsatte salen jubler.

– Kjære dere. Vi er så nære nå. Vi kan vinne. Vi SKAL vinne! sier Timmermans til ny jubel fra salen.

Håpefull

Den tidligere utenriksministeren var drømmekandidaten da han tidligere i år sa ja til å stille som leder for den nye rødgrønne koalisjonen. I 2019 sikret han PvdA en overraskende seier i EU-parlamentsvalget.

Samme år ble han utnevnt til EUs klimasjef. Han skulle sørge for at EUs grønne giv ble en realitet.

Timmermans tok oppgaven på alvor. I Brussel fikk han tilnavnet «klima-tsaren».

Men på hjemmebane har ikke han og de rødgrønne gjort det så bra som håpet. På målingene ligger de på rundt 16 prosent.

Timmermans er likevel håpefull.

– Vi er her for å gi mennesker håp, for å sikre framtiden til våre barn og barnebarn, det er vår oppgave, slår han fast til ny ellevill jubel fra salen.

Lover radikal forandring

Timmermans har lovet å forandre Nederland radikalt etter 13 år med Ruttes høyrestyre – hvis PvdA/GroenLinks vinner. På programmet står blant annet høyere minstelønn, høyere toppskatt og klimakutt på 65 prosent kutt innen 2030 – langt mer enn EU.

Timmermans lover også å ta tak i boligkrisen som har ridd Nederland.

– Vi må sikre at vi utrydder fattigdom, at vi når klimamålene og at vi ikke åpner døra for det ekstreme høyre, sier Timmermans til NTB.

Men det er akkurat det som kan ha skjedd de siste dagene før valget: På en fersk meningsmåling har det innvandringsfiendtlige og EU-skeptiske ytre høyre-partiet til Geert Wilders, PVV, gjort et solid hopp oppover.

Partiet deler her ledelsen med Ruttes parti VVD, som nå ledes av kurdiskfødte Dilan Yesilgoz. Begge ligger an til å få 26 seter i nasjonalforsamlingen.

Skummelt, sier Timmermans, som mener at PVVs raske vekst skyldes at Yesilgoz og VVD har åpnet døra for samarbeid.

– Wilders er en trussel, ikke bare for oss, men for landet. Det er viktig for oss å hindre at han og PVV får regjeringsmakt, sier han.

Umulig å spå utfall

Like bak, med 23 mandater, ligger PvdA/GroenLinks og det nystiftede partiet til den kristenkonservative politiske ringreven Pieter Omtzigt, Ny sosial kontrakt (NSC).

Om de rødgrønne skulle lykkes med å hale valgseieren i land, vil de trolig prøve å få til et samarbeid med NSC. Omtzigt sa nylig at han ikke er helt fremmed for ideen.

Med fire partier i teten, der ingen ser ut til å få det nødvendige flertallet alene, er det umulig å spå utfallet, mener valgforsker Tom van der Meer.

– Lite temperatur i valgkampen og få klare politiske skillelinjer har gjort det vanskelig for velgerne, sier han til NTB.

Ifølge undersøkelser vil én av tre velgere først bestemme seg på valgdagen.

– Det har vært merkelig stille rundt konfliktsakene. Det er først de siste dagene det har tatt seg opp. Det kan gjøre utslaget, sier han.

Holder knapp på høyresiden

I alt kjemper hele 26 partier om å få sine representanter inn i nasjonalforsamlingen, som har 150 seter. En av grunnene til den uvanlig rike partifloraen er at Nederland ikke opererer med noen sperregrense.

– Det er også interessant at et så nytt parti som NSC kan gjøre det så bra. Det viser at det har vært et vakuum på høyresiden i politikken, mener van der Meer.

Han holder likevel en knapp på at høyresiden vil gå av med seieren også denne gangen.

– Velgerne er ikke partilojale, men de er blokklojale. Og den konservative blokken er større enn venstresida, påpeker han.

Venstrepartiene gjør det gjerne bra i byene og blant de unge. Men i sentrum av Amsterdam glimrer valgplakatene med sitt fravær. I stedet slåss glorete suvenirsjapper om oppmerksomheten til stadig større horder av turister.

Det bryr ikke Mariken Maas (23) og Arthur Nugroho (24). De har bestemt seg.

– Det blir Timmermans. Han er så sjarmerende, som en bestefar. Og han virker så klok, sier Mariken.

Ser til Norge

Timmermans sier han også vil se til Norge om han greier å sikre en sosialdemokratisk seier.

– Jonas (Gahr Støre, red.anm.) er en god venn og har vært det i mange, mange år. Jeg følger Norge veldig tett, og jeg beundrer stilen hans, sier han.

– Jeg håper å kunne samarbeide tett med ham framover. Vi kommer til å trenge hverandre. Her i landet er det ingen nå som snakker om eksterne trusler. Men vi vil måtte se Putin i øynene, vi må finne en løsning for Ukraina, og ikke minst: Vi må sørge for langt sterkere internasjonalt press for å få til en våpenhvile i Midtøsten, sier han.