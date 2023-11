Saken er brakt inn for EUs øverste domstol etter at en ansatt i Ans kommune i Belgia fikk beskjed om at hun ikke kunne ha på seg et islamsk hodeplagg i arbeidstiden.

Som følge av saken endret kommunen arbeidskontraktene slik at de inneholdt et krav om at ansatte må forholde seg nøytralt til religion og ikke bære symboler på religiøs eller ideologisk overbevisning.

Kvinnen gikk som følge av dette til retten fordi hun mente at kommunen krenket hennes rett til religionsfrihet.

Ifølge tirsdagens kjennelse i EU-domstolen kan det anses som rimelig og legitimt å kreve religiøs og ideologisk nøytralitet på arbeidsplassen. Men den understreker at dette må gjøres på en konsistent og systematisk måte, og at tiltakene må begrenses til det som er helt nødvendig.

Det skal være opp til medlemslandenes egne domstoler å avgjøre om disse kravene er oppfylt.