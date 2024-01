Under møtet med Mike Johnson understreket Stoltenberg at et sterkt Nato er i USAs strategiske interesse og at stormakten, gjennom Nato, har flere venner og allierte enn noe annet land i verden.

Han berømmet samtidig USA for deres støtte til Ukraina og påpekte at denne støtten fortsatt er avgjørende for Ukrainas overlevelse og Europas stabilitet.

Stoltenberg møtte også Hakeem Jeffries, minoritetsleder i Representantenes hus, og deltok i en diskusjon om Ukraina med en rekke republikanske representanter.

Han avsluttet med et møte med lederne for Natos parlamentarikerforsamling og lederne for utenrikskomiteen i Representantenes hus.

President Joe Biden har bedt Kongressen om å godkjenne 61 milliarder dollar i fornyet støtte til Ukraina, et beløp som tilsvarer rundt 635 milliarder kroner med dagens kurs. Så langt har forslaget stått i stampe i Kongressen, der republikanerne krever en avtale om styrking av sikkerheten langs USAs grense med Mexico før de vil si ja til Ukraina-hjelpen.