Saken var i praksis avgjort på forhånd, men Senatets leder, demokraten Chuck Schumer, tvang likevel gjennom en avstemning.

Demokratene ønsket å tvinge Republikanerne til å stemme mot en omfattende immigrasjonsreform – en av deres fanesaker – i et valgår.

Republikanerne i Senatet, under ledelse av Mitch McConnell, var med på å forhandle fram et kompromiss om saken. Det viste seg imidlertid å være umulig å få flertall etter at tidligere president Donald Trump flagget sterk motstand.