Det melder nyhetsbyrået AP etter halvannen time med muntlige innlegg i saken torsdag.

USAs høyesterett har til vurdering beslutningen fra Colorado om at Trump ikke får stille i nominasjonsvalg i delstaten.

Utestengelsen er begrunnet med Trumps rolle i stormingen av Kongressen 6. januar 2021 og et grunnlovstillegg som sier at personer som deltar i oppvigleri, ikke kan søke offentlige verv.

Domstolen skal prøve dommen fra Colorado, som støtter seg på formuleringer i det 14. grunnlovstillegget om å delta i opprør. Det er første gang dette grunnlovstillegget er brukt for å hindre noen i å bli presidentkandidat.

Både konservative og liberale

Både konservative og liberale dommere stilte spørsmål ved om det er mulig å utelukke Trump fra å bli president igjen på grunn av forsøk på å omgjøre det forrige presidentvalget. Der tapte han mot Joe Biden, noe som endte med kongresstormingen.

Dommerne er blant annet opptatt av om ikke Kongressen må handle før delstater kan ta i bruk en grunnlovsformulering som ble innført etter borgerkrigen.

Den liberale dommeren Elena Kagan var blant flere som spurte hvorfor en enkelt delstat skulle få bestemme hvem som blir USAs president.

Sotomayor skilte seg ut

Åtte av de ni dommerne antydet at de var åpne for iallfall noen av argumentene til Trumps advokat Jonathan Mitchell. Bare Sonia Sotomayor hørtes ut som hun kunne stemme for å opprettholde kjennelsen fra Colorado.

Seks av de ni dommerne regnes for å være konservative, blant dem tre som ble utnevnt av Trump. Bare tre regnes for å være liberale.

Liker ikke slike saker

Det var lite snakk om Trump faktisk deltok i et opprør, selv om Mitchell hevdet stormingen ikke var et opprør, og at Trump uansett ikke deltok.

Saken er nettopp den type saker høyesterett helst ikke vil involveres i, fordi det gjør at de må ta den endelige beslutningen i en politisk uenighet.

Høyesterettsjustitiarius John Roberts uttrykte bekymring for at en kjennelse mot Trump ville føre til forsøk på å utelukke andre kandidater, og at det i så fall sikkert kunne lykkes.

Ny Trump-sak

Dersom Trump vinner fram, blir det slutt på forsøket på å fjerne ham fra valget i Colorado, Maine og andre stater. Om Colorados kjennelse opprettholdes, innebærer det at høyesterett mener Trump var med på opprør og ikke ville kunne bli president igjen.

Så snart denne saken er unnagjort, kommer en ny Trump-sak opp i høyesterett, nemlig Trumps påstand om at han har immunitet mot å bli tiltalt for handlinger mens han var president. Får han ikke medhold her, fortsetter rettssakene mot ham.