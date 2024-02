Prins Harry fikk i desember medhold i 15 punkter i søksmålet mot gruppa, som han sier har drevet med telefonhacking. Da ble kun 33 av de 148 punktene i søksmålet behandlet.

Prins Harrys advokat David Sherborne sier fredag at det er inngått forlik med gruppa om de resterende punktene, og at prinsen tilkjennes 400.000 pund i erstatning, tilsvarende drøyt 5,3 millioner kroner. I tillegg må MGN dekke Harrys rettsutgifter.

Prinsen avga vitnemål i saken i juni i fjor og ble dermed det første medlem av kongefamilien som framsto som vitne i retten på 130 år.

Harry var ikke i retten da avgjørelsen kom fredag. Han reiste fra hjemmet i California til London tidligere i uka etter at det ble kjent at hans far kong Charles har fått kreft.