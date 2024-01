Bern har gått med på å vedta EUs 12. sanksjonspakke, og tiltakene trer i kraft 1. februar.

Sveits har sluttet seg til alle tidligere runder med sanksjoner som EU har innført for å straffe Russland for invasjonen av Ukraina for snart to år siden.

De siste sanksjonene innebærer et innfaset forbud mot kjøp og import av blant annet russiske diamanter, råjern og flytende petroleumsgass. Sveits opplyser at de også utvider listen over varer som er forbudt å eksportere til Russland. Det gjelder blant annet litiumbatterier og dronemotorer.