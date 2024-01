Franske Michelin, amerikanske Goodyear og tyske Continental var blant selskapene som tirsdag bekreftet at de hadde blitt inspisert.

EU-kommisjonen sier de var «bekymret for at selskapene koordinerte sine priser» og at de undersøker påstander om at selskapene har brutt EUs konkurranseregler som forbyr karteller og restriktiv forretningspraksis.

Michelin avviser at de har vært involvert i konkurransebegrensende praksis og enhver form for prissamarbeid, mens Goodyear sier at de samarbeider med myndighetene.