Khan, som tidligere har vært statsminister i Pakistan, erklærte valgseier fredag. Han sitter fengslet, og hans parti, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), var utestengt fra å delta i valget.

Khans støttespillere valgte i stedet å stille som uavhengige. Minst 90 av de uavhengige er støttet av Khans parti. Partiet til rivalen Nawaz Sharif fikk 75 mandater.

PTI kunngjorde lørdag at de uavhengige kandidatene skal forsøke å danne regjering. Også Sharif har sagt at partiet har planer om å forsøke å danne en koalisjonsregjering.

Det tok over 60 timer å kunngjøre det endelige valgresultatet, noe som har ført til spørsmål om gjennomføringen av valget. Både USA, Storbritannia og EU har oppfordret til undersøkelser av valggjennomføringen. Landets myndigheter avviser påstander om at valget har gått uregelmessig for seg.