Tre kandidater konkurrerer om makten: Prabowo Subianto (72), som er forsvarsminister og tidligere sjef for spesialstyrken, Ganjar Pranowo fra landets største parti, nasjonalistiske Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P), og den uavhengige kandidaten Anies Basedan. Begge de sistnevnte er tidligere guvernører i 50-årene.

Indonesias presidentvalg dreier seg gjerne mer om personligheter enn om politisk innhold, og lite skiller de tre kandidatene når de snakker om å øke vekst og velferd.

Så langt har meningsmålingene vist at Prabowo, som to ganger tidligere har forsøkt å bli president, leder foran sine to yngre rivaler.

Han har utvilsomt fått drahjelp av Gibran Rakabuming Raka, sønnen til den svært populære avtroppende presidenten Joko Widodo. Sønnen hans stiller til valg som Prabowos visepresidentkandidat. Men ikke minst har Prabowos aktiviteter i sosiale medier ført til stor oppslutning.

Er skremt

Prabowos økende popularitet har skremt millioner av indonesiere som fortsatt husker tidligere president Haji Mohamed Suhartos brutale og autoritære styre. Suharto var Prabowos tidligere sjef og svigerfar.

– Hvis Prabowo vinner, vil det føre til demokratiets død, sier Hendardi, direktør for Setara-instituttet for demokrati og fred i Indonesia i en kommentar til The New York Times. Som mange indonesiere går han bare under ett navn.

– Vi har lenge forsøkt å motarbeide at Prabowo skulle gå videre, men nå seiler han opp, legger Hendardi til.

Prabowo har slått hardt ned på prodemokratiske aktivister. Han ble anklaget for grusomheter under den hensynsløse militære okkupasjonen av Øst-Timor. Og han har selv uttalt at «valg er i strid med landets kultur».

Likevel har Prabowo Subianto brukt de siste tiårene på å posisjonere seg foran valg – i år ikke minst gjennom sosiale medier, som Tiktok.

Den tidligere sjefen for de fryktede spesialstyrkene, som opp gjennom årene er blitt forfulgt av påstander om menneskerettighetsbrudd, drap og forsvinninger, fremstår i dag mer som en søt bestefar laget for memer.

Sosiale medier

Sosiale medier har vært avgjørende i Prabowos valgkamp. Landets unge befolkning utgjør mer enn halvparten av Indonesias 205 millioner stemmeberettigede velgere – og de bruker sosiale medier mest.

Prabowos offisielle Facebook-konto og tilknyttede kontoer brukte 144.000 dollar på annonsering i løpet av de siste tre månedene, ifølge Metas data. Det er nesten det dobbelte av Pranowos forbruk og det tredobbelte av Baswedan.

– Prabowo er gammel, men han har vært i stand til å nå min generasjon, sier den 25 år gamle tilhengeren Albert Joshua til BBC.

Tegneseriefigur

Stipendiat Yoes C. Kenawas ved Atma Jaya University fastslår at han nesten aldri ser virkelige bilder av Prabowo lenger.

– I stedet er internett og gater fylt med plakater av Prabowo som en lubben tegneseriefigur. Denne nye «avataren» er over hele Indonesia, sier Kenawas.

Han mener det er en måte å myke opp bildet av den tidligere, fryktede militærsjefen på.

– Så langt er det ganske vellykket, mener han.

En talsperson for Prabowos kampanje svarer at de bare prøvde å tiltrekke seg unge mennesker gjennom en «morsom» kampanje.

Men selv om Prabowo ligger foran sine konkurrenter, er det langt fra sikkert at han vinner de nødvendige 50 prosentene. Dersom han ikke klarer det, blir det avholdt andre runde i presidentvalget 26. juni.

Da mener valgeksperter det kan bli en tøffere kamp, fordi man kan få nye politiske allianser i et forsøk på å hindre Prabowos endelige seier.

Konsekvenser for klimaet

Valget i februar vil kunne ha store konsekvenser for klima- og energipolitikken. Indonesias energisystem er 90 prosent fossilt, og selv om avskogingen er redusert, så forsvant det 2300 kvadratkilometer primærskog bare i 2022, påpeker Chr. Michelsens institutt.

– Prabowo har forretningsinteresser i fossil energi, palmeolje og fiskeri. Fra dagens posisjon som forsvarsminister har han promotert kassava-planten som en løsning på utfordringer med matsikkerhet og startet opp et program for å øke kassava-produksjonen i Indonesia. Dette programmet førte til raseringen av store regnskogsområder på Borneo, og hans motstandere omtaler det som miljøkriminalitet, skriver instituttet videre.

Tross situasjonen på Borneo har avskogingen i Indonesia falt kraftig det siste tiåret. Landets regnskog er den tredje største i verden, og vern av skogen er lenge blitt støttet av Norge. Siden mer skog er blitt bevart, ble den norske støtten i fjor økt til over 1 milliard kroner.