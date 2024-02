Forhandlere fra EU-parlamentene og medlemslandene kom torsdag fram til en politisk enighet om forbrukernes rett til reparere, opplyser det belgiske presidentskapet og EU-parlamentariker René Repasi.

Avtalen innebærer ytterligere ett års forlengelse av garantien for reparerte produkter – i hovedsak hvitevarer – og skal sikre at uavhengige reparatører får bedre tilgang til reservedeler. Det blir også forbudt for produsenter å hindre reparasjoner.

– I fremtiden vil det bli enklere og billigere å få reparert et produkt enn å kjøpe et nytt, sier Repasi, som er forbrukerpolitisk talsperson.

Avtalen omfatter vanlige husholdningsprodukter som vaskemaskiner, støvsuger og til og med smarttelefoner, sier EU-parlamentet i en uttalelse. Hodetelefoner og møbler er eksempler på produkter som foreløpig er unntatt fra de nye reglene, men det er mulig å legge til produkter senere.

Den nye enigheten må fortsatt vedtas av parlamentet og medlemslandene, men det er vanligvis en formalitet når en avtale først er oppnådd. Etter at lovteksten er publisert, har landene to år på seg til å innarbeide reglene i det nasjonale lovverket.