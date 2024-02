– Hun var redd, vettskremt, og hun var såret i ryggen, hånda og foten, forteller bestefaren Baha Hamada, en av de siste som snakket med den lille jenta på telefon.

– Hun ba meg om å komme og hente henne, forteller han gråtende.

Store deler av Gaza by er lagt i grus siden Israel gikk til krig mot Hamas for fire måneder siden. Drepte mennesker går i oppløsning i byens gater og i ruinene av bombede bygninger.

De fleste av byens innbyggere har flyktet sørover, men hundretusener befinner seg fortsatt nord på Gazastripen. Krigshandlingene gjør det nesten umulig å nå dem med nødhjelp, noe FN gjentatte ganger har protestert på.

Israelsk stridsvogn

Hind var sammen med onkelen Bashar, tanten og fire søskenbarn som flyktet, da israelske bakkestyrker rykket inn i bydelen Tel al-Hawa 29. januar.

Ifølge Hamada ble de stanset av en israelsk stridsvogn som åpnet ild mot dem.

58 år gamle Hamada fikk først kontakt med Bashars 15 år gamle datter Layan, som fortalte at foreldrene hennes og tre brødre var drept i angrepet mot bilen, mens hun selv og Hind var i live.

– Vi forsøkte å roe henne ned og sa at vi ville tilkalle en ambulanse, forteller han.

Samtalen brutt

Da redningsmannskapet fra Palestinas Røde Halvmåne fikk kontakt med Layan på telefon, ble samtalen brutt mens de hørte skuddsalver.

Mens ambulansen var på vei dit, fikk Hinds mor Wissam kontakt med seksåringen på telefon. Jenta fortalte at Layan var drept og at hun kunne se ambulansen.

Rana, som betjente hjelpeorganisasjonens nødtelefon, forteller til BBC at hun spurte om stridsvognene var nær.

– Veldig, svarte Hind.

– Kan dere komme og hente meg, jeg er så redd, sa hun.

Siden har ingen hørt fra verken Hind eller de to mennene fra Røde Halvmåne som ble sendt for å redde henne.

Savnede hjelpearbeidere

Palestinas Røde Halvmåne bekrefter at skjebnen til de to redningsarbeiderne Yousef Zeino og Ahmed al-Madhoon fortsatt er uviss, over en uke etter at de ble sendt for å hente Hind Rajab.

Hjelpeorganisasjonen ber verdenssamfunnet gripe inn og legge press på Israel for å få vite hva som skjedde med de to og den lille jenta.

AFP har bedt den israelske hæren om en kommentar til hendelsen, noe de ikke har villet gi.

CNN ga i forrige uke den israelske hæren koordinatene til stedet der bilen ble angrepet, men fikk til svar at de ikke var kjent med hendelsen.

Da CNN purret noen dager senere, var svaret at hæren fortsatt undersøkte saken.

Flertallet sivile

Hinds bestefar Hamada, som selv har søkt tilflukt i Rafah lengst sør på Gazastripen, er fra seg av bekymring.

– Vi vil vite hvilken skjebne hun led, uansett hva det var. Jeg kan ikke forestille meg henne mellom alle likene, i den ekstreme kulden, uten mat og drikke. Hunder og katter spiser på likene der, sier han.

Flertallet av de rundt 28.000 som er drept i Gaza siden oktober, var ifølge palestinske helsemyndigheter sivile.

Israel har angrepet enklaven dag og natt fra lufta, fra marinefartøy og med stridsvogner og bakkestyrker.

Krigen ble utløst av Hamas-angrepet mot det sørlige Israel 7. oktober, der rundt 1160 mennesker ifølge offisielle israelske tall ble drept.

332 israelske soldater og 57 politifolk var blant de drepte, de øvrige var sivile, blant dem 36 barn.

Redd og sulten

Hamadas tre år gamle barnebarn og foreldrene til gutten befinner seg fortsatt i Gaza by.

– Hind var det første barnebarnet mitt, hun var en del av hjertet mitt, forteller Hamada.

Gråtende viser han fram bilder der den lille jenta iført rosa ballkjole smiler foran kamera. Sist han snakket med henne på telefonen, var smilet borte.

– Hun fortalte meg at hun var redd og sulten, og hun ba oss om å komme og redde henne. Hun fortalte at stridsvognene nærmet seg, forteller Hamada.