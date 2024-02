I uttalelsen sin sier hun at hun vil trekke seg for at partiets presidentkandidat skal få utpeke etterfølgeren.

– RNC har historisk gått gjennom endringer etter at en kandidat er valgt, og det har alltid vært min hensikt å fortsette den tradisjonen, sier McDaniel.

Avgangen var ventet. Ekspresident Donald Trump, som ventes å bli partiets presidentkandidat, sa i februar at han vil ha Michael Whatley, som leder partiet i North Carolina, som ny leder. Han ønsker svigerdatteren Lara Trump som nestleder.

50 år gamle McDaniel har vært stått side om side med Trump, men mange av ekspresidentens støttespillere har gitt henne skylda for valgnederlaget i 2020 og partiets dårlige valg i 2022.