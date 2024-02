Det var mandag at besetningen om bord på et kinesisk kystvaktfartøy bordet en taiwansk turistbåt nær de taiwanskkontrollerte øyene Kinmen like utenfor den kinesiske fastlandskysten.

Seks medlemmer av den kinesiske kystvakten tok seg om bord i turistbåten, som hadde en besetning på elleve og 23 passasjerer om bord, uttalte minister Kuan Bi-ling, som leder Taiwans råd for sjøsaker, til journalister i Taipei tirsdag.

– Vi mener dette har gjort skade på vårt folks følelser og utløst panikk blant folk. Dette var heller ikke på linje med folks interesse på begge sider av stredet, sa hun.

Kuan uttalte også at det er vanlig at både kinesiske og taiwanske turistbåter ved uhell havner i hverandres farvann.

– Båter som dette er ikke ulovlige på noe som helst slags vis, sa hun.

Kinmen-øyene ligger en kort båttur fra de kinesiske storbyene Xiamen og Quanzhou.