Sør-Afrika viste tidligere i uka til at Israel varsler bakkeinvasjon i Rafah, der over 1,1 million internt fordrevne palestinere har fulgt Israels oppfordring og søkt tilflukt.

Domstolen medgir i fredagens kjennelse at den siste utviklingen på Gazastripen i betydelig grad vil forverre «det som alt er et humanitært mareritt», men mener at det ikke trengs nye tiltak fra ICJs side.

I forrige måned beordret ICJ Israel til å gjøre alt i sin makt for å hindre at de israelske styrkene begår folkemord mot palestinerne i Gaza.

Må respektere

Domstolen understreker at Israel må respektere dette pålegget og at det ikke er nødvendig med nye pålegg.

– Israel er bundet til fullt ut å overholde sine forpliktelser i henhold til Folkemordkonvensjonen og nevnte ordre, inkludert ved å sørge for sikkerheten til palestinerne på Gazastripen, heter det i fredagens kjennelse.

Sør-Afrika ba tirsdag om en hastevurdering av hvorvidt den varslede israelske offensiven mot Rafah vil være et brudd på ICJs tidligere ordre.

Israel ba ICJ om å avvise Sør-Afrikas begjæring, som de kalte «svært underlig og upassende».

Sivile ofre

Israel nekter for å begå folkemord på palestinerne i Gaza og hevder å gjøre alt for å spare sivilbefolkningen der i sin jakt på Hamas.

Minst 28.775 palestinere er ifølge palestinske helsemyndigheter drept i israelske angrep i Gaza siden 7. oktober, da Hamas angrep Israel.

Ytterligere 7000 er savnet og det fryktes at mange av dem ligger begravd i ruiner fra bombede bygninger.

Blant de drepte er det ifølge helsemyndighetene minst 12.300 barn og 8400 kvinner, og over 68.000 er såret i angrepene.