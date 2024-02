Både i Moskva og St. Petersburg ble det lagt ned blomster ved minnesmerker over ofrene for politisk forfølgelse under sovjettiden.

Myndighetene har advart mot ulovlige demonstrasjoner, og bilder og videoer i sosiale medier viser at markeringene har vært stillferdige.

En håndfull mennesker la også ned blomster på brua nær Kreml der Putin-kritikeren Boris Nemtsov ble drept i 2015.

Minst én person ble pågrepet etter å ha holdt en plakat med teksten «Drapsmenn» utenfor det gamle KGB-hovedkvarteret i Moskva, og i byen Kazan fjernet politiet mennesker som hadde samlet seg ved et minnesmerke.

I Georgias hovedstad Tbilisi, Armenias hovedstad Jerevan og Serbias hovedstad Beograd var det større demonstrasjoner i forbindelse med Navalnyjs død fredag.

I alle disse byene bor det mange russere som har flyktet fra landet etter invasjonen av Ukraina.