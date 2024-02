Sergej Rjabkov sikter til spekulasjonene som har gått i USA det siste døgnet. Amerikanske medier erfarer at det finnes etterretningsinformasjon om at Russland planlegger utplassering av atomvåpen i verdensrommet for å angripe satellitter. En slik handling vil være uten sidestykke i verdenshistorien.

– Dette er enda et knep fra Det hvite hus, sa Rjabkov ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Tass.