Tihomir Ivanov Ivantsjev, som er bulgarsk statsborger, ble pågrepet 7. februar og framstilles for varetektsfengsling onsdag. Han siktes for å ha innhentet dokumenter og informasjon som kan være skadelig for den britiske staten.

De fem andre i saken, tre menn og to kvinner, alle fra Bulgaria, er tidligere framstilt for varetektsfengsling i Old Bailey. De stilles for retten i oktober.