Sveits skal være vertskap for et toppmøte for å drøfte en visjon for fred som er framsatt av Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, og en invitasjon kan sendes til Russland på et senere tidspunkt, ifølge stabssjef Andrij Jermak.

– Det kan komme en situasjon der vi sammen inviterer representanter for Den russiske føderasjon som blir presentert for planen, i tilfelle noen i delegasjonen til angrepslandet da genuint vil ønske å få slutt på krigen og gjenopprette en rettferdig fred, sa Jermak på TV søndag.

Samme dag sa Zelenskyj at han håper fredskonferansen i Sveits kan finne sted til våren.

Tydelige krav

Den ukrainske presidenten la først fram sin fredsplan på et toppmøte i G20 i november 2022. Den innebærer at Ukrainas territorielle enhet gjenopprettes, og at russiske styrker trekkes ut av landet.

– Planen som kommer til å bli utarbeidet med våre partnere i Sveits, vil bli presentert for Russland, sa Zelenskyj søndag.

Ukraina har tidligere sagt at de ikke vil snakke med Russland før alle russiske styrker er ute av landet.

Russland insisterer imidlertid på at de må beholde alle områder som er erobret, og at Zelenskyjs fredsplan er absurd.

31.000 ukrainske soldater drept

Søndag kunngjorde Zelenskyj at 31.000 ukrainske soldater har blitt drept i krigen de to siste årene.

– 31.000 ukrainske soldater har dødd i denne krigen. Ikke 300.000 eller 150.000, eller hva Putin og hans løgnaktige regime sier. Men hvert av disse tapene er et stort tap for oss, sa han på en pressekonferanse i Kyiv.

I tillegg har titusener av sivile blitt drept i russiske angrep i okkuperte territorier, ifølge presidenten. Opplysningen er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Uttalelsen er en sjelden innrømmelse fra Ukraina, som har vært tilbakeholden med å oppgi hvor mange soldater de har mistet på slagmarken.

Sist gang Ukraina oppga militære tapstall, var i slutten av 2022. Da opplyste presidentrådgiveren Mykhajlo Podoljak at 13.000 ukrainske soldater var drept siden invasjonen 24. februar.

Russland har aldri oppgitt tall på hvor mange soldater de har mistet. Eksperter har imidlertid anslått at flere hundre tusen soldater på begge sider er drept eller såret.

– Halvparten av støtten forsinket

Ukraina, som sliter med mangel på ammunisjon, har i månedsvis sagt at vestlig våpenstøtte leveres senere enn lovet, og at dette har reelle konsekvenser for kampen mot den russiske invasjonen.

– For tiden innebærer ikke et løfte om leveranse at leveransen skjer, sa forsvarsminister Rustem Umerov søndag i forbindelse med at det lørdag var to år siden Russland angrep landet.

Umerov inspiserte sammen med Ukrainas nyutnevnte forsvarssjef Oleksandr Syrskyj de ukrainske styrkene ved fronten søndag morgen.

Det gjorde de også forrige uke, og Syrskyj gjentok søndag at situasjonen langs fronten er «skjør og ekstremt kompleks».

– 50 prosent av leveransene kommer ikke når de skal, sa Umerov og understreket at forsinkede leveranser betyr at Ukraina «mister soldater, mister territorier, særlig på grunn av Russlands luftherredømme».

Mangelen på ammunisjon skyldes delvis at viktig amerikansk våpenhjelp uteblir på grunn av krangling i Kongressen.

Styrker stillingene rundt erobret by

Russland kontrollerer i dag litt under en femdel av Ukrainas internasjonalt anerkjente territorium og har gravd seg ned i forsterkede forsvarsposisjoner langs frontlinjen.

De siste ukene har russerne fått momentum på slagmarken, særlig rundt byen Avdijivka i øst. Søndag ettermiddag melder det russiske forsvarsdepartementet at det har styrket stillingene rundt byen, som russerne erobret tidligere i februar etter måneder med vedvarende artilleriangrep.

Ifølge forsvarsdepartementet har de russiske styrkene slått tilbake sju ukrainske motangrep i Avdijivka-området.

I retning byen Donetsk noen kilometer øst for Avdijivka er styrker fra flere mekaniserte ukrainske brigader også skjøvet tilbake, hevdes det videre.

General Oleksandr Tarnavskyj, som leder Ukrainas styrker som kjemper i området, sier søndag at ukrainske soldater har trukket seg ut av Lastotsjkyne, en vestlig forstad til Avdijivka.

Flere ukrainske medier skrev samme dag at forstaden er erobret av russiske styrker, men det har ikke blitt bekreftet fra myndighetshold.

Flere såret i angrep over hele landet

Samtidig fortsetter de russiske rakettangrepene mot andre regioner i Ukraina.

Ifølge lokale ukrainske tjenestemenn ble minst to sivile drept og åtte andre såret i angrep mot fylkene Zaporizjzja og Kherson i sør søndag formiddag.

I tillegg ble en kvinne såret og en jernbanestasjon totalskadd under kraftige russiske bombeangrep mot den østlige byen Kostjantynivka, ifølge lederen for den ukrainske kommunale militæradministrasjonen.

Suspilne, den statlige ukrainske kringkasteren, siterer lokalt politi på at angrepene mot Kostjantynivka også førte til skader på en ortodoks kirke, mer enn et dusin boligbygg, et postkontor og flere skoler.